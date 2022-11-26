قناة القاهرة الإخبارية: حزمة إجراءات اقتصادية أوروبية لمساعدة الشركات المتعثرة

قال خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، إن برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، انتقد الإجراءات الأمريكية بشأن إقرار قانون خفض التضخم وتوسيع الإعفاءات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية، لأنه سيفقد القدرة التنافسية للشركات الأوروبية عامة والفرنسية خاصة.

وذكر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الأوروبية اضطرت لإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الشركات في الأزمة التي تواجهها، ودلل على ذلك بإغلاق إحدى كبرى الشركات الفرنسية في فرنسا، أبوابها لشهر أبريل المقبل، وتتحمل دفع مرتبات عامليها، والاعتماد على احتياطي مخازنها.

الإعفاءات الضريبية في أمريكا ستؤدي إلى هروب الشركات من السوق الأوروبية

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في رسالة على الهواء من مارسيليا، خلال النشرة الاقتصادية المذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الإجراءات الأمريكية بالإعفاءات الضريبية، ستؤدي إلى هروب الشركات من العمل في السوق الأوروبية، والبحث عن دول توفر لها الطاقة بأسعار مناسبة.

الشركات الإنتاجية في جميع المجالات لن تتجه إلى أمريكا فقط

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الشركات الإنتاجية في جميع المجالات لن تتجه إلى أمريكا فقط، بل إلى دول شرق أوسطية أو آسيوية، ما دفع الوزير الفرنسي، لتوجيه رسالة إلى الشركاء الأمريكيين والدول التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة واستغلال الموقف.