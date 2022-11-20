«أوف أمريكا» يتوقع خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم

كشف تقرير لـ«بنك أوف أميركا» عن بلوغ الإقبال على شراء الأسهم العالمية أعلى مستوى خلال 35 أسبوعًا، مع ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الأسهم العالمية، مشيرا إلى زيادة تفاؤل المستثمرين، الذين ضخوا صافي 22.9 مليار دولار في الأسهم.

سحب 1.3 مليار دولار من صناديق السندات

وأعرب محللو «بنك أوف أميركا»، بقيادة مايكل هارتنت، في مذكرة أسبوعية، عن اعتقادهم أن النصف الأول من عام 2023 سيكون جيدًا للسندات، مرجحين أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، بما يفيد الأسهم.

ورجح المحللون أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في التمحور نحو خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو أو يوليو المقبل، ما قد يطلق العنان لـ«تجارة صاعدة كبيرة».

وأشار التقرير إلى سحب المستثمرين 1.3 مليار دولار من صناديق سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري، فيما استثمرت صناديق الدخل 3.7 مليار دولار في الديون ذات العوائد المرتفعة، والتي تصدرها شركات ذات تصنيفات ائتمانية أضعف.

تباطؤ التضخم بالولايات المتحدة خلال أكتوبر

وأشار التقرير إلى ضخ المستثمرين 4.2 مليار دولار في السندات، مقابل سحب 3.7 مليار دولار من الأموال النقدية، و300 مليون دولار من الذهب، فيما يأتي انتعاش التدفقات بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي أكثر من المتوقع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسهم والسندات العالمية.

ويأمل المستثمرون أن يسمح تباطؤ التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتخلي عن زياداته الشديدة في أسعار الفائدة، والتي تسببت في الإضرار بسوق الأسهم والدخل الثابت خلال العام الحالي.