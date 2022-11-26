مؤسسة «مناخ أرضنا» تعلن تدشين برنامج خبراء تغير المناخ في 2023

تسعى مؤسسة «مناخ أرضنا للتنمية المستدامة»، المصرية إلى نشر الوعي البيئي من خلال المبادرات والمشروعات التي تعكف على إعدادها وتنفيذها في مجال البيئة، في إطار جهود الدولة المبذولة في مجال البيئة والسعي نحو التحول للأخضر.

مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة

قال صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، إن المؤسسة تم إنشاؤها بغرض التنمية المجتمعية، وتماشيا مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر المناخ العالمي، تشكل أمام المؤسسة عدة أهداف كالمساهمة في بناء القدرات من خلال تدريب الجمعيات الأهلية التي شاركت في قمة المناخ cop 27، ونشر الوعي عن طريق تنفيذ محاكاة تعبر عن التغير المناخي بجامعة القاهرة وتنفيذ محاكاة أخرى في جامعة الاسكندرية.

الأعمال التي قامت بها المؤسسة

وأوضح «عثمان»، أن المؤسسة أعدت ونفذت مبادرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف إشراك الشباب في إيجاد أفكار محلية لمواجهة التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية، حيث نفذت هذه المبادرة في 12 محافظة بالاشتراك مع 6 جمعيات والحفل الختامي الخاص بها عقد في محافظة الإسكندرية.

وأضاف أن تنفيذ مشروع إعادة تدوير مخالفات الموز بمحافظة الأقصر، وإتمام مبادرة «افريكان كرفان»، التي أجريت مع 20 دولة افريقية الغرض منهما تجمع العديد من شباب دول أفريقيا على أرض مصر لإعدادهم وتدريبهم على الموضوعات النظرية أو العملية الهامة المتعلقة بالتغير المناخي قبل الذهاب لحضور قمة المناخ cop 27.

وأضاف «عثمان» أن المؤسسة نفذت مبادرة «رحلة إلى قمة المناخ»، لنشر الوعي في جميع أنحاء الجمهورية حيث بدأت الرحلة بدراجة كهربائية من أبو سمبل حتى وصلت إلى شرم الشيخ، وتعد تلك الدراجة هي الوحيدة والفريدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا لقدرتها على السير مسافات طويلة، فقد نالت الدراجة إعجاب وقبول العديد من الأفراد.

برنامج مناخي جديد عام 2023

وتابع «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان مع بداية عام 2023 عن برنامج خبراء تغير المناخ الذي يستطيع الفرد الالتحاق به للاعداد والتدريب الجيد لسوق العمل في مجال تغير المناخ، سواء كانت الوظيفة التي سيلتحق بها الفرد في البنوك أو مؤسسات تحتاج أشخاص مؤهلين للعمل في هذا المجال.