عمرو الليثي: أحمد السقا نفى تدخله لحذف دور باسم سمرة في «إبراهيم الأبيض»

أكد الإعلامي عمرو الليثى أنه تلقى اتصالا من الفنان أحمد السقا وأقسم له أنه لم يتدخل لحذف دور باسم سمرة من فيلم إبراهيم الأبيض، أو مسألة وفاته بفيلم «الجزيرة» وانتهاء الشخصية في الجزء الأول وعدم استمراره في الجزء الثاني.

السقا يفتح باب للصلح مع باسم

وأوضح الليثى أن السقا أكد أنه لا يمانع من الجلوس مع باسم سمرة لتصفيه الأجواء.

وعقَّب علاء مرسي خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن السقا وباسم سمرة اثنان على قدر عالٍ جدا من الإنسانيات، لكن الموضوع نقل كلام فقط ما بينهم وأتمنى إنهم يقعدوا مع بعض ويتم حل أي خلاف.

علاء مرسي وضيوف الشرف

قال الفنان علاء مرسي خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه قرر أن لن يظهر ضيف شرف مرة أخرى في عمل، وضيف الشرف لا ياخذ أي أموال.

وتابع مرسي أن أستاذ أيمن الحبيل صديقى فى الكويت وأحضر لى مسرحية وكان يريد الأستاذ محمد نجم يعمل هذه المسرحية وكنت أنا هخرجها وبدأنا بروفات، لكن الأستاذ نجم توفى.

وتابع علاء إن أشرف عبد الباقى عمل تجربة جيدة لكنه مش مسرح، وهى مدرسة الضحك للضحك بدون رسالة، وأشرف تربى فى مدرسة عبد المنعم مدبولى، وأخذ منه كتير فى فكرة إدارته للمسرح، وعمل جيل جميل عظيم وممثلين شاطرين، لكن نجاحهم متفاوت، يعنى مصطفى خاطر وتوته وعلي ربيع هايلين وأنا بدعو المؤلفين يكتبوا ليهم أعمال كويسة.

وتابع علاء مرسي أن أهم 5 فنانات حاليا هن منى ذكى ويسرا وزينة وحنان مطاوع ودنيا سمير غانم، وعائشة بن أحمد ممثلة هايلة ومهمة جداً.