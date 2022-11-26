خبير سياحي: رواج حركة السياحة يؤثر إيجابا على 73 صناعة بخلاف «الإرشاد»

قال محمد كارم الخبير السياحي، إن رواج حركة السياحة لا يؤثر بالإيجاب فقط على المرشد السياحي وعمله، بل على 73 صناعة أخرى، موضحا أنه خلال الفترة الماضية، ومع توقف السياحة بسبب الأزمات العالمية، توقف المرشدون السياحيون عن العمل، وخلال الفترة الأخيرة عاد القطاع للانتعاش مرة أخرى، وبدأ المرشد يعود للعمل مرة أخرى لمرافقة السائحين خلال تواجدهم بمصر.

فتح أسواق جديدة للتبادل السياحي الفترة المقبلة

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفترة المقبلة ستشهد استقبال وفتح أسواق جديدة للتبادل السياحي، حيث تستقبل مصر جنسيات جديدة لم تكن تأتي من قبل بأعداد كبيرة من السوق السويسري والياباني وأمريكا اللاتينية.

وذكر، أن مصر بدأت تخصص رحلات طيران مباشر، والعمل على جذب السائحين من الأماكن البعيدة مثل أمريكا اللاتينية.

إضافة مطروح والعلمين الجديدة على الأجندة السياحية

وتابع الخبير السياحي، أن الفترة الماضية شهدت إضافة مطروح والعلمين الجديدة على الأجندة السياحية، إضافة لمنطقة سيوة والواحات، ما سينعش السياحة الشاطئية والثقافية الفترة المقبلة.

وأوضح، أن قطاع الإرشاد السياحي هو سفير لمصر بكل لغات العالم، وقد قامت النقابة الخاصة بالمرشدين مع الاتحاد العربي للمرشدين السياحين بتنظيم دورات عديدة، لمواكبة العصر والتعامل مع السائح بشكل محترف، وهو ما ساعد على وجود حلقة وصل بين المرشدين والسائحين قبل المجيء لمصر.