باعة خان الخليلي علامة مميزة تزين قلعة قايتباي.. يتحدثون 7 لغات

تعتبر منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، من أهم المناطق السياحية ووجهة أساسية للسياح وزائري عروس البحر المتوسط، وتتميز بوجود باعة منتجات خان الخليلي التي تعبر عن تاريخ مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة.

نتحدث سبع لغات

ويقول محمد ضيف محمد، أحد الباعة في قايتباي، إنّ باعة منتجات خان الخليلي، متواجدين منذ عشرات السنين، ويعتمدون على السياحة في بيع منتجاتهم، سواء للأجانب أو المصريين.

وعن تعامل الباعة مع الأجانب، أكد أن معظمهم ربما لا يجيد القراءة والكتابة، لكننا نتحدث بسبع لغات، ونستطيع التعامل مع كل الجنسيات ونحاول ارضاءهم لنكون صورة جيدة أمام السياحة.

نتعامل بابتسامة

ويقول محمد التركي، بائع آخر، إننا دائمٱ نحترم السياح ونبتسم فى وجوههم مهما كانت حالتنا النفسية، فنحن نعتبر أنفسنا سفراء لمصر في فن التعامل مع الأجانب وحتى مع الرحلات من المصريين.

ويضيف «التركي» «لا نفكر في استغلال الزبائن أي كانت جنسيتهم، ونتعامل مع الجميع بود ليعلموا أن مصر بلد الكرم والود».

تشجيع السياحة

وحول أسعار المنتجات، يؤكد محمد عادل، أحد البائعين، أنّ أسعار منتجات خان الخليلى بالإسكندرية تتراوح بين عشرة جنيهات وحتى 200 جنيه، لافتًا إلى أن أغلى المنتجات المصنوعة من البورسلين.

وأشار إلى أنّ جميع الباعة اتفقوا على احترام الضيوف، لجذب السياح لأننا علامة مميزة فى منطقة القلعة، موضحًا أنّ موسم الشتاء أفضل في البيع من موسم الصيف لأن السياحة الأجنبية تزداد فى الشتاء عن الصيف لجو الإسكندرية الدافئ