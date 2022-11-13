قلعة قايتباي مقصد السياح في الإسكندرية.. إقبال من الجنسيات المتعددة

زار قلعة قايتباي في الإسكندرية أفواج سياحية متعددة الجنسيات على مر شهر، ومنها أفواج اليوم الأحد التي وصلت الميناء البحري، واستقبلهم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي.

وحرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بجو الإسكندرية، أثناء تفقدهم كافة معالم القلعة من أسوار داخلية وخارجية والبرج الرئيسي والمسجد الأثري وصهريج القلعة والسراديب الساحلية.

مدير آثار الإسكندرية: الرحلات منذ شهر أكتوبر

وقال «متولي» لـ«الوطن»، إن الرحلات بدأت منذ نصف أكتوبر، مضيفًا أن جنسيات الزائرين كانوا مكسيكيين وأمريكيين، وفرنسيين، وأسبان، وسويديين، واندونيسيين، وكنديين، ومن أمريكا الجنوبية، وكوريا الجنوبية.

نماذج للرحلات السياحية

ومن ضمن الرحلات السياحية الذاهبة إلى القلعة، والتي أعلنتها منطقة آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، كانت يوم 7 نوفمبر حيث استقبلت القلعة أعداد أفواج كبيرة متعددة الجنسيات، ومجموعات كبيرة من طلاب المدارس الدولية والخاصة.

واستقبلت القلعة الفوج السياحي الكندي الأمريكي يوم 2 نوفمبر الذي وصل الميناء البحري على متن الباخرة «بوناتيت»، حيث حرص الفوج السياحي على تفقد كافة معالم القلعة.