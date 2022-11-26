انطلاق فعاليات مؤتمر توطين صناعة الدواء ومستحضرات التجميل في مصر غدا

يُعقد المؤتمر الأول لصناعة الدواء ومستحضرات التجميل، تحت رعاية اتحاد الغرف التجارية، غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور ورئاسة الدكتور علي عوف رئيس الشعبة الأدوية بالغرفة، والدكتور علي المحنكر والدكتور أحمد محبوب أعضاء مجلس الإدارة، وتنظيم «إيفال» لصناعة الدواء ومستحضرات التجميل.

تصدير منتجات وطنية لـ10 دول

وأكد الدكتور أحمد ناجح عضو شعبة الأدوية، ورئيس مجلس إدارة «إيفال»، أن المؤتمر يهدف لدعم توطين صناعة الدواء ومستحضرات التجميل بمصر، من خلال إطلاق منتجات وطنية وتصديرها لـ10 دول بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد المصري، والذي بلغت حجم استثماراته بالعالم ما يقرب من 500 مليار دولار، بينما حصد العالم العربي 25 مليار دولار، ليحقق المركز الأول عالميا فى استخدام مستحضرات التجميل، بينما كان نصيب السوق المصري من الاستحواذ على مستحضرات التجميل حوالي 40 مليار جنية، ليتفوق على سوق الأدوية بنحو 10 مليارات دولار، حيث بلغت حجم استثماراته 30 مليار جنيه.

خطة تصدير المنتجات الدوائية للخارج

وكشف «ناجح»، أنهم بدأوا بالفعل خطة التصدير للخارج لـ10 دول ما بين خليجية وأفريقية وأوربية، مثل سلطنة عمان ونيجيريا وغيرها، مع وجود ممثلين من هذه الدول خلال المؤتمر للحديث عن التعاون التجاري بين بلادهم ومصر في مجال صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن إطلاق علامة تجارية جديدة بالسوق المصري.

وأوضح، أن المؤتمر يدور حول أهمية توطين هذه الصناعة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إنشاء أكبر مدينة للدواء بمصر، كما سيتطرق لكيفية التشبيك بين القطاع الحكومي والخاص، والتأكيد على الدور الذي يلعبه التصدير للخارج حيت يتم استهداف 90% من إنتاجهم موجها للتصدير ولتوفير العملة الصعبة، مع تعظيم جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية فسيتم التعاون مع جامعة زويل لتطوير تكنولوݘيا «Physical Activation» لتحقيق الريادة العالمية لمنتجاتهم.

وأشار «ناجح» إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد من المفاجآت خلال المؤتمر، وهي إطلاق 4 مبادرات، أولها مبادرة لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب في مجال الأدوية، وثانيها توقيع برتوكول تعاون لتوفير أدوية بالمجان لغير القادرين، وإطلاق حملة لمواجهة مرض السمنة بالتعاون مع حزب حماة وطن والجهات المختصة، وأخيرا مبادرة دوائي مصري، لتوطين صناعة الدواء بمصر.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن لديهم خطة لتشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال، مشيرا إلى زيادة عدد الشركات الأعضاء العاملة من القطاع الخاص ليتجاوز 2000 شركة حاليا، مقارنة بعام 2014 والذي لم يتخطى عددها 50 شركة، ما بين توزيع وتصدير واستيراد ومصانع.

قطاع الدواء ومستحضرات التجميل

وأضاف، أن القطاع الخاص داعم رئيسي للاستثمار في مصر، وهو من الكيانات القوية في قطاع الدواء ومستحضرات التجميل، فقطاع الدواء يمثل 80% من السوق المصري وله وزنه وثقله، حيث يعمل بأداء وكفاءة عالية ويوفر 92% من احتياجات الدولة، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، حيث أنه ليس كل البلدان تنتج نفس الأدوية حتى في أوربا وأمريكا حيث يتكاملوا مع بعض.

وذكر «عوف»، أن القطاع الخاص لديه تأثير قوى في السوق، ويمتلك حوالي 170 مصنعا مرخصا للدواء، ومايزيد من 200 مصنع مستحضرات تجميل وأخرى للمكملات الغذائية، فهناك صناعة حقيقية لجميع قطاع الأدوية والمستلزمات".

تسهيلات لتصدير مستحضرات التجميل

وتابع رئيس الشعبة، أن الدولة توفر تسهيلات كثيرة لتصدير مستحضرات التجميل بخلاف الإجراءات المعقدة لتصدير الأدوية، كما أنها ليس بها سعرية جبرية موحدة وهو ما يساهم في البيع بسعر جيد بدون قيود وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، ولذلك لجأ عدد كبير من المصنعين للإتجاه لصناعة وتصدير مستحضرات التجميل.

وأشاد رئيس شعبة الدواء، بالمبادرات الأربع التي سيطلقها المؤتمر، قائلا، إنها خطوة مهمة للغاية وتهم كثيرا من الجمهور المصري، وستحظى بقبول ودعم كبير من جانبنا، لأنها تخفف كثيرا من أعباء الدولة والوصول للمواطن البسيط غير القادر، وهو يأتي انطلاقا من تشبيك الجهود بين القطاع الخاص والحكومي في تلبية احتياجات السوق.