خطة الـ100 مليار دولار.. تحركات مكثفة لزيادة التصدير في 2022

شجعت الحصيلة غير المسبوقة، التي حققتها صادرات مصر غير البترولية بنهاية العام الماضي، المجتمع التصديري على زيادة تحركاته وتكثيفها من أجل العمل على استغلال الفرص التصديرية، وفتح أسواق جديدة، مع التركيز على الأسواق التقليدية.

الصادرات المصرية تتخطى حاجز 30 مليار دولار

بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد ارتفعت الصادرات المصرية السلعية في العام الماضي، لتتجاوز حاجز 30 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعد الأعلى في حصيلة التصدير.

وتعد الصادرات السلعية، أحد أهم المصادر الرئيسية لدخل مصر من النقد الأجنبي، بجانب حصيلة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودخل قناة السويس.

100 مليار دولار سنويا هدف الجميع

تحركات المصدرين في العام الجديد، لم تكن بعيدة عن أهداف الحكومة، التي تسعى إلى الوصول بمعدلات التصدير إلى 100 مليار دولار سنويا، وهو رقم يعتقد المصدرون، أنه قابل للتحقيق حال إزالة أي معوقات تواجه العملية التصديرية، فضلا عن القطاع الصناعي بأكمله.

بعثة تجارية إلى كينيا

من بين التحركات تحقيق الهدف، تتوجه البعثة التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى كينيا، خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، لإجراء مقابلات مع كبار المستوردين، والسلاسل التجارية، بهدف التعريف بالمنتج المصري، وإبرام صفقات تصديرية مع الجانب الكيني، أسوة بما حدث مع قطاعات أخرى، كان منها قطاع الكيماويات والأسمدة، وقطاع الصناعات الهندسية.

معرض «إيجي بلاست»

لا تقتصر التحركات على البعثات التجارية فحسب، إذ يسعى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لاستغلال حدث داخلي بارز للترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وهو معرض «إيجي بلاست»، المقرر انطلاقه الأحد المقبل.

ويضم المعرض 340 شركة مصرية ودولية، منها 70 شركة محلية، و270 شركة أجنبية من نحو 9 دول متنوعة، منها تركيا والهند والصين والسعودية وألمانيا وسويسرا، وغيرها من الدول.

المشاركة في إعادة إعمار ليبيا

ويتزامن مع تلك التحركات تحرك آخر من جانب مصدري مواد البناء، من المرتقب أن يتم خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال تنظيم بعثة موسعة إلى السوق الليبية، لبحث المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، وهي المشروعات التي أسهمت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، في زيادة صادرات مواد البناء إلى ليبيا، حيث ارتفعت صادرات الحديد والأسمنت بأكثر من 500%، و 170% على التوالي.