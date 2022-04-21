شعبة الدواء تحذر من المضادات الحيوية وتوجه نصائح لقضاء إجازة العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك واتجاه عدد كبير من المواطنين للمصايف لقضاء الإجازة، يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أهم الارشادات التي يجب الالتزام بها عند السفر للحفاظ على الحالة الصحية مستقرة.

الشعبة العامة لشركات الأدوية في الغرف التجارية، أعلنت عن عدة تحذيرات للمواطنين فيما يتعلق باصطحاب الأدوية والعقاقير الطبية أثناء سفرهم، وشدد الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية فى تصريحات لـ«الوطن»، على الالتزام بهذه الارشادات منعا لحدوث أي مضاعفات خطيرة.

وحذر رئيس الشعبة من استخدام المضادات الحيوية دون طبيب وخاصة حال الإصابة بنزلات البرد والسعال لكونها تؤدي إلى ظهور نوع من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتكون أكثر شراسة، وفي تلك الحالة لا يوجد علاج لمثل تلك الحالات المرضية، فالمضادات الحيوية درجات لا تعالج مثل هذه الحالات لأنها فقط تعالج البكتريا وليست الفيروسات .

أهم الارشادات الخاصة بالسفر

وأكد على أهمية الالتزام بعدد من الإرشادات خصوصا إذا كان السفر إلى أماكن بعيدة نظرا لتغيرات الطقس وعدم الإلمام بأماكن الأطباء فى المكان الجديد.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الموجودة على الروشتة وعدم قيادة السيارة اذا كنت تعانى الدوخة والتعب وحفظ الأدوية وفقا للإرشادات حيث تتطلب بعض الأدوية إبقاءها مبردة باستمرار طول الوقت، ومن بينها الأنسولين الخاص بمريض السكر.

وبيّن أن هناك أدوية لا تتطلب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة وإذا كان الشخص يعاني من حالة صحية خطيرة، أو مصاباً بمرض مزمن يتطلب تدخلاً طبياً خاصاً، فمن الأفضل أن يحمل معه تقريراً طبياً مفصلا بحالته وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ الصحية التي قد يتعرض لها.

قائمة بأهم الأدوية فى حقيبة السفر

وعن أهمية الأدوية التي يجب أن توجد في حقيبة السفر، شدد رئيس شعبة الادوية على ضرورة وجود أدوية «كاسبوسيد للأطفال - بودرة ثلج - أدوية لدوار البحر وكريم- واقي لأشعة الشمس - كريمات للحروق والتسلخات - خافض للحرارة - أدوية لعلاج الإسهال - أدوية لعلاج الحساسية - أدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي كالإسهال والإمساك والحموضة وعسر الهضم».