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العناية الإلهية تنقذ طالبة سقطت من أعلى كوبري فيصل بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
12:53 م | السبت 26 نوفمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية، اليوم السبت، طالبة في عقدها الثاني من الموت بعدما اختل توازنها وسقطت من أعلى كوبري فيصل بمدينة أسيوط، وأصيبت بكدمات وجروح وجرى نقلها إلى المستشفى. 

بلاغ بسقوط طالبة من أعلى «كوبري فيصل» 

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باختلال توازن طالبة وسقوطها من أعلى كوبري فيصل دائرة مدينة أسيوط.

الطالبة اختل توازنها

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط طالبة تدعى «ه. أ. ع»، يبلغ عمرها 17 عاما، من أعلى كوبري فيصل بأسيوط بسبب اختلال توازنها، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات خفيفة.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

 

 

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بقلم حسن عبد النعيم