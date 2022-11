تريند «نرفض بيان البرلمان الأوروبي» يتصدر تويتر.. ومصريون يفضحون «مدعي الحريات»

تصدر هاشتاج «نرفض بيان البرلمان الأوروبي»، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أدان المستخدمون بيان البرلمان الأوروبي الصادر يوم 24 نوفمبر بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر، مشيرًا في الهاشتاج إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الدول الأوروبية والموثقة، من خلال فيديوهات وصور رصدت اعتداءات رجال الشرطة في عدد من الدول الأوروبية على المتظاهرين وسحلهم ودهسهم وتعذيبهم بخلاف حوادث القتل في الشوارع من رجال الأمن للمتظاهرين وفي السجون تجاه المسجونين أيضا.

ونشر أحد المغردين باسم دياب الشعيبي: «دي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي اللي عمل جلسة خاصة لمصر أول أمس بحجة عدم احترام حقوق الإنسان.. الغرب وأمريكا كلاب تخاف ولا تستحي».

ونشر وحيد حمدان صورة للطفل الفلسطيني محمد الدرة ووالده في اللقطة الشهيرة لاستشهاده، معلقا: «Do you remember the right of this .«father

وعلقت إحدى المشاركات بالهاشتاج بحساب يحمل اسم «بنت مصر»، قائلة: «ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا عندما حدثت فوضى في بريطانيا خرج وقال: «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم، دى بريطانيا الدولة التى تتشدق بالحريات واحترام حقوق الانسان».

#نرفض_بيان_البرلمان_الاوروبي

We reject the statement of the European Parliament against Egypt, which is important that Europeans take care of their peoples' interests and do not interfere in the affairs of other countries. pic.twitter.com/q4nVyYL6Nx