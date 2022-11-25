عضو «حقوق الإنسان بالنواب»: بيان البرلمان الأوروبي يعكس مواقفه المتربصة بمصر

أعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه واستنكاره البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، الذي يستند إلى أكاذيب وادعاءات باطلة ومُغالطات ومعلومات كاذبة لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف «البنا» في بيان، أن بيان البرلمان الأوروبي يعكس مواقفه المتحيزة والمتربصة ضد مصر، ويأتي استمرارا لمواقفه المخزية دائماً رغم ما تحققه مصر من إنجازات ملموسة في كل المجالات ولا سيما في مجال حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وما أصدره البرلمان الأوروبي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

واتفق عضو لجنة حقوق الإنسان، مع ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن قد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.