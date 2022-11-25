الباز يطالب البرلمان المصري بإصدار بيان عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، البرلمان المصري بإصدار بيان عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا بالوقائع، وهي معروفة ومنشورة.

لازم البرلمان المصري يصدر قرار بالمثل

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «البرلمان المصري لازم يصدر قرار بالمثل، ويقول للبرلمان الأوربي احترموا نفسكم، بص في بيتك قبل ما تبص في بيوت الناس بالباطل».

ولفت الباز إلى أن البرلمان المصري، ذكّر البرلمان الأوربي أنه الأجدر به بدلا من الرصد المتزايد غير الدقيق للداخل المصري، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات للحقوق، وفي مقدمتها المخاطر التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون والأقليات العرقية، من العنصرية الممنهجة، وتنامي العديد من الظواهر المقلقة كالإسلاموفوبيا والعنف ضد المرأة، والجرائم ضد القصر وعنف الشوارع.

الأوروبيون يخرجون عن كل الأعراف

واختتم الباز: «يجب أن يعرف العالم أن هذا البلد له من يدافعون عنه، ويردون عنه، الأوربيون يخرجون عن كل الأعراف الدولية ويتدخلون في شئون الدول بشكل سافر وبالباطل».