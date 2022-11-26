محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات، كما تابع المشروعات الخدمية التي تشهدها منطقتي غرب وشرق العاصمة، من إنشاء محاور جديدة، وتوسعة طرق، ومتابعة أعمال إنشاء كوبري سخا العلوي أعلى سكة حديد سخا، وكذلك الأعمال الجارية في إنشاء 4 ميادين بمدينة كفر الشيخ.

التشديد على منع التعديات

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع التعديات على الشوارع والطرق، وإزالة التعديات في مهدها، وسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف بالطرق، والمحاور بعدد من المشروعات الخدمية الجارية.

ضبط عدد من المركبات النارية

كما شهدت الحملة مصادرة عدة تكاتك مخالفة، بحضور العميد سامح العزب، مدير مرور كفر الشيخ، ومحمود زهران، مدير عام جهاز النظافة، وخاصة التكاتك التي تتعمد الوقوف على كوبري محور الـ47، بالقنطرة البيضاء.