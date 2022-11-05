تفاصيل برنامج احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ 66

أنهت محافظة كفر الشيخ، استعداداتها للاحتفال بعيدها القومي الـ 66، الذي كان يوافق أمس الجمعة 4 نوفمبر، حيث تم إرجاء الاحتفال إلى اليوم السبت، وذلك تخليداً لذكرى الانتصار في معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي.

احتفالات بساحة النصب التذكاري ببرج البرلس

ويقوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس، حيث سُتقام الاحتفالات بساحة النصب التذكاري بمدينة برج البرلس، وسيتم اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقى القوات البحرية ووضع إكليل الزهور، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 66.

يأتي ذلك، بحضور قيادات ورجال القوات البحرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الإعلام، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأهالي البرلس.

ومن المقرر، أن تُنظم جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، احتفالية كُبري تتضمن عددًا من الفقرات المتعددة احتفالا بهذه المناسبة.

وأكد مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن الاحتفال السنوي بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، ينطلق من مدينة البرلس والتي شهدت معركة بحرية حاسمة في مياه البحر المتوسط، أمام شاطئ بحيرة البرلس، وذلك عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية، وانتصرت فيها القوات البحرية المصرية، لافتاً أنه كان من المقرر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة أمس الجمعة 4 نوفمبر ولكن تم تأجيل الاحتفال إلى اليوم السبت باعتبار أن يوم الجمعة إجازة أسبوعية.

توزيع شهادات التقدير على أُسر الشهداء والمصابين

وأكد المصدر، إن التقليد المتبع في احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي، يبدأ بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وتوزيع شهادات التقدير على أُسر الشهداء والمصابين، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة، بحضور قيادات القوات البحرية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويوافق الرابع من نوفمبر ذكرى انتصار القوات البحرية المصرية على نظيرتها الفرنسية في معركة البرلس البحرية، عام 1956م، ولهذا اتخذت محافظة كفر الشيخ هذا اليوم عيداً قومياً لها لوقوع هذا الحدث الهام على أرضها.