محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروع طريق الشاحنات

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء طريق للشاحنات موازياً للطريق الدولي الساحلي، وذلك من كوبرى البرلس العلوي بطول 35 كم، حتى قطاع الأمن المركزي على حدود محافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من المسئولين بمديرية الطرق، والدكتور أحمد سعيد، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمهندس نصر طبيخ، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ.

مشروع كوبري سخا العلوي

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، الأعمال التي يشهدها مشروع إنشاء كوبرى سخا العلوي على مزلقان السكة الحديد الجاري العمل به، لافتاً أن موقع كوبري سعد زغلول، شهد المعاينات الخاصة من قطاع كهرباء كفر الشيخ والهيئة العامة للطرق، وإعادة عرض المقايسات الخاصة بالمشروع.

وقال المحافظ، أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة بشبكات الطرق، واستحداثها وتوسعاتها، برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مؤكداً أن الاهتمام بالطرق والمحاور يعمل على خلق منظومة متكاملة من النقل.