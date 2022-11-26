ابنة عامر منيب تحيي ذكرى رحيله بصورة من الطفولة

تمر، اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان الكبير عامر منيب الذي كان قد رحل عن عالمنا عام 2011 وحرصت ابنته مريم على إحياء ذكراه من خلال صفحتها الخاصة.

وشاركت مريم عامر منيب صورة خاصة لها من الطفولة مع والدها الفنان الراحل عامر منيب وعائلتها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها قائلة «26 نوفمبر 2011، سنة جديدة لا تحسب من الزمن، 11 سنة ؟ ومشاعري كما هي وكأنه الأمس 11 سنة في الجنة وللأبد، أنت في أفضل مكان أحسن وآمن رغم المسافات بيننا يا أبي، 11 سنة ازاى وإمتى».

وهو الأمر الذي جعل المتابعين يتفاعلون مع المنشور الخاص بـ مريم منيب وحرصوا على التعليق لها فقال الشاعر تامر حسين «الله يرحمه تعيشي وتفتكرى يا مريومة حبيب الكل الغايب الحاضر».

يذكر أن مريم عامر منيب كانت قد أعادت تقديم أغنية والدها الشهيرة «عامل إيه في حياتك» وقدمتها على طريقة الديو المشترك بينها وبين والدها وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.