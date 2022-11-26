في الذكرى الـ11 لوفاة عامر منيب.. قصة أغنية أهدتها له ابنته

تحل اليوم 26 نوفمبر، الذكرى الـ11، لوفاة الفنان عامر منيب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ رحل عن عمر يناهز 48 عامًا تاركًا خلفه عدد كبير من الأغنيات والألبومات.

عامر منيب توفى عن عمر ناهز 48 عاما

عامر منيب رحل عن دنيانا ولديه ثلاثة بنات، وحاولت كل منهن أن تخلده ذكراه بطريقتها ولكن تظل طريقة ابنته مريم هي الأفضل حين ما طرحت أغنية له بعنوان «عامل إيه في حياتك».

ووجهت مريم عامر منيب كلمة للجمهور من خلال الفيديو الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقالت: «أنا جاتلي الفكرة وأول حد جه في مخي هو تامر حسين المؤلف، فكلمته وقال لي تعالي نظبط الدنيا، وبشكر أحمد عادل وعمر مصطفى وهاني محروس».

أغنية عامر منيب من كلمات تامر حسين

يذكر أن الأغنية كانت من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج المهندس نصر محروس.