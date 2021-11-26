تامر حسين يحيي ذكرى وفاة عامر منيب: أرقى الناس اللي صادفتها في حياتي

حرص الملحن تامر حسين على إحياء الذكرى الـ10 لوفاة الفنان الراحل عامر منيب، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011.

تامر حسين يحيي ذكرى وفاة عامر منيب

ونشر تامر حسين صورة تجمعه بالراحل عامر منيب أثناء تسجيل أغنيته «جيت على بالي»، وعلق على الصورة: «الذكرى السنوية لحبيبى الراحل الخلوق الفنان عامر مُنيب أرقى وأجدع وأكرم الناس اللى صادفتها في حياتي».

وأضاف: «الله يرحمك ويحفظ بناتك وكل أهل بيتك، صورة لينا 2008 في أغنية (جيت على بالي)».

ولد عامر منيب في حي الدقي بالجيزة في يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية، حيث إن جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب.

ألبومات الفنان الراحل عامر منيب

توالت الألبومات الغنائية لعامر منيب، وأصبح نجما كبيرا، واستطاع تقدم العديد من الألبومات مثل «حب العمر»، و«أيام وليالي»، و«علمتك»، و«فاكر».

أبرز أعمال الفنان الراحل عامر منيب السينمائية

شارك الفنان عامر منيب في العديد من الأفلام السينمائية، ولعل أبرزها فيلم «الغواص»، بطولة كل من: داليا البحيري، وحسن حسني، تأليف عبد الفتاح البلتاجي، ومن إخراج فخر الدين نجيدة، وفيلم «سحر العيون» في عام 2002 بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، مثل: حلا شيحة ونيللي كريم، وإخراج فخر الدين نجيدة.

الفنان الراحل عامر منيب يشارك في «كامل الأوصاف» و«كيمو وأنتيمو»

وكذلك فيلم «كامل الأوصاف»، الذي شارك فيه الفنان الراحل عامر منيب، بجوار حلا شيحة، وعدد كبير من نجوم الفن، مثل: علا غانم، حسن حسني، رجاء الجداوي، خالد سرحان، وغيرهم من الفنانين، والذي تم عرضه لأول مرة في دور العرض السينمائية، في عام 2006، وكذلك شارك النجم الراحل في فيلم «كيمو أنتيمو»، الذي تم عرضه عام 2004.