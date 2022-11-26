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متحدث «الأرثوذكسية» يشيد بملف الوطن عن «البابا تواضروس»: أُعد باحترافية

كتب:

مريم شريف
05:17 م | السبت 26 نوفمبر 2022
القمص موسى إبراهيم

القمص موسى إبراهيم

أشاد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالملف القبطي لجريدة الوطن الصادر اليوم السبت، والذي تحتفل خلاله جريدة الوطن بمرور 10 سنوات على تجليس البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية، وذلك تحت عنوان «البابا تواضروس.. 10 سنوات محبة».

إشادة الكنيسة الأرثوذكسية بالملف القبطي لـ«الوطن» 

وقال القمص موسى إبراهيم، إن الملف يوصف بأنه عمل صحفي متميز، وجرى إعداده باحتراف ومهنية؛ ما يؤكد تقدير «الوطن» لقيمة قداسة البابا تواضروس الثاني كشخصية وطنية ودينية لها ثقلها في المجتمع. 

ووجه المتحدث باسم الكنيسة رسالة للبابا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال خلالها: «كل سنة وقداستك طيب، وفي الحقيقة الكنيسة شهدت خلال العشرة سنوات الماضية إضافات واضحة على المستوى الرعوي والتعليمي وأيضا التفاعل مع القضايا الوطنية».

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