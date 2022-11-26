النائبة مرثا محروس تشيد بملف «الوطن» عن ذكرى تجليس البابا: تميز ومهارة

أشادت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بملف «الوطن» المنشور بعدد اليوم بعنوان «البابا تواضروس.. 10 سنوات محبة»، احتفاء بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس على كرسي الباباوية.

مرثا: «الوطن» تعيد رونق الصحافة المصرية

وقالت النائبة مرثا محروس، لـ«الوطن»، إن الملف مميز بخاصة أنه سلط الضوء على رحلة حياة البابا الأسرية والمهنية والدينية، فضلا عن إبراز الدور الاجتماعي للكنيسة في تقديم خدماتها للمواطنين، والذي ظهر في فقرة المكتب البابوي الذي تناول دوره في بناء المدارس والمستشفيات.

«الوطن» تقدم محتوى مميزا وهادفا

وأضافت عضو مجلس النواب: «جهد رائع وجيد بذله فريق الوطن المهني الذي ليس بجديد عليه المهارة الصحفية وتسليط الأضواء على الموضوعات التي تهم المواطن المصري، وتأكيدا على أن الجريدة تعيد رونق الصحافة المصرية».

واختتمت حديثها مقدما التحية لصحفيي «الوطن»، قائلا: «كل الشكر لكافة العاملين بمؤسسة الوطن التي تقدم محتوى مميزا وهادفا».