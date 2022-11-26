عضو لجنة العفو الرئاسي: قرار البرلمان الأوروبي يسعى لتشويه أي نجاحات لمصر

قال طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن بيان مجلس النواب المصري جاء معبرا عن تفنيد كل ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من مغالطات، وتغييب للموضوعية وقراءة المشهد بشكل صحيح.

تقرير البرلمان الأوروبي

وأضاف الخولي لـ«الوطن» أن البرلمان الأوروبي اعتاد على إصدار مثل هذه القرارات والبيانات، التي بها استهداف غير مبرر، ومواقف غير موضوعية، تنم عن غياب كامل عن فهم حقيقة ما يحدث في مصر، مشيرا إلى أن فكرة التعامل بتلك الطريقة محاولة لممارسة وفرض الوصاية للتدخل في الشأن الداخلي، مشيرا إلى أن اتخاذ مسائل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي للدول أصبح أمرا غير مقبول بالمرة.

وتابع «الخولي»: «مصر دولة تعتز بنفسها واستقرار قرارها الوطني، ولديها مبدأ عام في الرفض في التدخل في شؤون الدول وبالتالي لا تسمح الدولة المصرية أبدا بالتدخل في شؤونها الداخلية، والأحرى بالبرلمان الأوربي أن يتابع أوضاع حقوق الإنسان في دولهم، والتي تشهد انتهاكات ومخالفات، لأن ليس هناك دولة في العالم لديها حقوق بنسبة إنسان مائة في المائة.

وأوضح أنه فضلا عن ذلك، مصر اتخذت عن طريق آلياتها الوطنية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنمية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مسألة تنمية حقوق الإنسان تخضع لعمليات مؤسسية وإجراءات برؤى وجداول زمنية، وهو ما حددته الدولة المصرية عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

استهداف الدولة المصرية

وأكد أن استمرار الاستهداف من جانب البرلمان الأوروبي، يعبر عن غياب كامل لفهم طبيعة ما يحدث في مصر، أو سوء النية في استهداف الدولة المصرية، واستهداف صورة الدولة، مشددا على أنه لم يعد هناك مجال للصمت عن هذه الممارسات.

وواصل أن بيان مجلس النواب المصري جاء ليفند العديد من النقاط المغلوطة، مؤكدا أنه غير مقبول وجود أي مساحة لطرف آخر أن يتناول شؤون داخلية مصرية بهذا الشكل وبشكل مغلوط وينم عن جهل شديد بما يحدث في الداخل المصري.