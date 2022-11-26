موسكو: تصنيف البرلمان الأوروبي لنا «دولة راعية للإرهاب» جزء من حملة غربية ضد روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرمولوتوف، أن قرار البرلمان الأوروبي، تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، جزء من حملة غربية مناهضة لروسيا.

وقال سيرمولوتوف، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم السبت، إن محاولات اتهام روسيا بممارسة إرهاب دولة بدأت قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة بوقت طويل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة غير الودية هي جزء من حملة إعلامية وسياسية منظمة ينفذها الغرب ضد روسيا ولا علاقة لها بالواقع الحقيقي في الحرب ضد الإرهاب الدولي.

سيرمولوتوف: أدعو البرلمان الأوروبي إلى البحث عن الإرهابيين الحقيقيين

ودعا البرلمان الأوروبي إلى البحث عن الإرهابيين الحقيقيين الذين يقفون وراء ما حدث في بحر البلطيق والبحر الأسود، في إشارة إلى التفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب «السيل الشمالي» وجسر القرم .

وكان البرلمان الأوروبي قد قرر تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، بدعوى أن الضربات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية أوكرانية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ؛ تنتهك القانون الدولي.