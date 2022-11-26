مصدرو المكملات الغذائية: نستهدف الوصول لمليار دولار صادرات خلال عامين

قال الدكتور محمد أنور رئيس جمعية مصدري ومصنعي المكملات الغذائية، إن سوق المكملات الغذائية، يشهد طفرة كبيرة في التصنيع والتصدير خلال العامين الماضيين.

وأضاف «أنور»، خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية اليوم، تحت عنوان بداية المشوار نحو المليار دولار صادرات، بحضور مكثف من شركات ومصانع المكملات الغذائية المصرية، أن حجم صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، نحو 350 مليون دولار حاليا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نصل رقم المليار دولار أو كثر خلال عامين.

وحضر المؤتمر، رشا جلال نائب رئيس هيئة سلامة الغذاء، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعهد القومي للبحوث والتغذية، وممثلين من وزارة التجارة والصناعة، وأعضاء من الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ولفيف من رجال الأعمال.

رؤية مستقبلية مشرقة

وأضاف «أنور»، أن الجمعية تتبنى رؤية مستقبلية مشرقة، لتوطين وازدهار صناعة المكملات الغذائية في مصر، وإمكانية رفع التصدير في السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الوعي العالمي بأهمية المكملات الغذائية، الذي تزايد بصورة واضحة بعد أزمة كورونا، يعد من أهم أسباب زيادة الطلب العالمي على المكملات، الذي بدوره يمثل فرصة تصديرية لكل من يستطيع تقديم الأفضل على مستوى العالم.

المكملات الغذائية ليست دواء

وقال الدكتور لمعي موسى نائب رئيس الجمعية، أن الجمعية تستهدف الاهتمام بالتسويق للمنتجات محليا وخارجي، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية ليست دواء، وبالتالي نعمل على تغيير ثقافة المستهلك المصري.

وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، تنظيم المعارض داخليا وخارجيا، وإنشاء مدارس خاصة لهذا القطاع الحيوي، لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، وكذلك نشر التوعية بالمكمل الغذائي.

وأشار إلى أن فترة كورونا، شهدت نموا في مبيعات المكملات الغذائية، ما أعطى القطاع دفعة قوية في السوق المصرية، ستعمل الجمعية على تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة بنسبة 150%، وبالتالي ظهور كيانات تختص بقطاع معين من الصناعة، سيدعم سرعة نمو الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.