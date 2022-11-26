موعد انتهاء نوة «باقي المكنسة» على الإسكندرية والساحل الشمالي.. اعرفه

تعيش الإسكندرية والساحل الشمالي، أجواء نوة باقي المكنسة التي انطلقت مع يوم الخميس الماضي وتستمر في تلك الآونة حتى يوم الثلاثاء المقبل الذي يعد آخر أيامها وأصعبها من حيث كثافة الأمطار، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي تعتبر أن يوم الأربعاء المقبل أول أيام هدوء الأمطار بعد انتهاء تلك النوة.

نوة باقي المكنسة تعد من النوات الشهيرة والتي تأتي مع الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، وهو ما حدث مع يوم الخميس الذي شهدت فيه الإسكندرية إعلان حالة الطوارئ مع هطول أمطار غزيرة.

موعد إنتهاء نوة باقي المكنسة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة تشهد هطول أمطار بشكل يومي حتى يوم الثلاثاء الذي يعد آخر أيام نوة باقي المكنسة بينما من يوم الأربعاء تهدأ الأمطار ويتبقى تأثير الرياح فقط.

حالة الطقس في الإسكندرية الأيام المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية، هطول أمطار على الإسكندرية يومي الأحد والاثنين أي غدا وبعد غد بنسبة 30%، بينما الأمطار تزداد يوم الثلاثاء بنسبة 40%، أي أن آخر أيام نوة باقي المكنسة اصعبها من حيث معدل الأمطار، فيما تتحسن حالة الطقس يوم الأربعاء، وسط تحذيرات بزيادة معدل الرياح.

الطوارئ مستمرة في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ التي أعلنتها منذ يوم الخميس الماضي، وذلك لحين إخطارهم من قبل هيئة الأرصاد الجوية بتحسن الطقس، وهو المتوقع الأربعاء المقبل.