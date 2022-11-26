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نوة المكنسة.. عواصف ودوامات مائية تهدد الصيد في البحر المتوسط

كتب:

خير الله فؤاد
03:15 ص | السبت 26 نوفمبر 2022
صورة لمراكب صيد بالبحر المتوسط

صورة لمراكب صيد بالبحر المتوسط

تنتهي اليوم «نوة المكنسة»، والتي يتعرض أهالي المدن الساحلية في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر من كل عام، وتكون مصحوبة بعواصف مائية شديدة وجارفة «تكنس» وسط ارتفاع مياه البحر لأكثر من ثلاثة أمتار، ولذلك أطلق عليها هذا الاسم، كما تكون الرياح التي تهب خلالها رياح غربية شمالية شديدة السرعة في هذا الوقت، علاوة على ظهور الغيوم المنخفضة، وسقوط الأمطار الغزيرة والتي يكون القدر الأكبر لها على المحافظات الساحلية.

تيارات مائية جارفة 

وكشف حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن نوه المكنسة تكمن خطورتها أكثر على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويتحول البحر إلى دومات وعمليات مد وجزر تهدد حركة المراكب العاملة في مهنة الصيد، كما تكمن خطورتها في سرعة الرياح العاتية والتي تبدأ من يوم 22 من نوفمبر، وهو أمر بالغ الخطورة على حركة الصيد ويجب توخي الحذر قدر المستطاع حال إقلاع الصيادين ضمن رحلات صيد بمياه المتوسط.

محافظ كفر الشيخ يتابع نوة المكنسة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيانات متتالية، أنه شكل غرفة عمليات داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس بشكل مستمر ومتابعة أيضا لحركة الصيد بسواحل البرلس، خاصة أثناء مواعيد النوات، ومنها «نوة المكنسة» حاليا.

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