حالة الطقس غدا في الاسكندرية: أمطار بنسبة 30% في ثالث أيام نوة المكنسة

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في الإسكندرية، وسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، مع استمرار الطقس البارد المتمثل في انخفاض درجات الحرارة، في ظل الأجواء الشتوية التي تعيشها عروس البحر الأبيض المتوسط، وإعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة لن تتجاوز 30% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية، ضمن ثالث أيام نوة باقي المكنسة التي انطلقت أمس الخميس ولا زال تأثيرها على الإسكندرية مستمر.

وترتبط حالة الطقس غدا بالإسكندرية، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها العظمى إلى 22 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، وهو ما يعكس انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وتستمر حركة ارتفاع الأمواج في حالة الاضطراب التي تعيشه منذ يومين حيث يتراوح ارتفاعها من 2 إلى 2.5 متر، وهو ما يؤثر على حركتي الملاحة والصيد.

تفاصيل الطقس غدا بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا في الإسكندرية إعلان شركة الصرف الصحي استعدادها لأي طارئ من خلال انتشار سيارات الشركة في المناطق الساخنة بالإضافة إلى تنظيف الشنايش تحسبا لأي هطول أمطار ممكنة.