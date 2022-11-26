الداخلية: ضبط سائق توك توك بالدقهلية بتهمة الاعتداء على زوجته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «تيك توك»، متضمناً قيام شخص بالاعتداء على زوجته وظهورها موثوقة اليدين بسلسلة حديدية بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، متضمناً قيام شخص بالتعدي على زوجته بالسب والشتم وتوعدها وظهورها موثوقة اليدين بسلسلة حديدية، وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة.

وتبين أنه سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لخلافات زوجية بينهما، وبسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) أيدت ما سبق، وأضافت أنها لا ترغب في الإبلاغ عن زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.