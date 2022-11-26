سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة اليوم السبت

استقرت أسعار الذهب بأعيرته المختلفة في محال الصاغة، نتيجة لإغلاق البورصات العالمية خلال الإجازة الأسبوعية، حيث توقف سعر الأوقية عند 1756 دولارًا، بينما حافظ سعر جرام الذهب عيار 21 عند النقطة السعرية 1432 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن» أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم في مصر، وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، منها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة، إذ جاءت كما يلي:

سعر الأوقية: 1756 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: وصل 1432 جنيهًا.

عيار 24: سجل 1636.5 جنيه.

عيار 18: سجل 1227.4 جنيه للجرام.

عيار 14: سجَّل 957.3 جنيه للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم: 11456 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم

وكان سعر الذهب قد ارتفع عالميًا في نهاية معاملات الأمس بنحو 4 دولارات للأوقية، الأمر الذي أدى لزيادة سعر عيار 24، حيث يباع الآن 1636.5 جنيه، مقابل 1619.5 جنيه بفارق 17 جنيهًا مقارنة بأمس، بينما كسب الجنيه الذهب نحو 11456 جنيهًا مقابل 11336 جنيهًا أمس بفارق 120 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 15 جنيها ليباع الآن بسعر 1432 جنيهًا، مقابل 1417 جنيهًا أمس.

وبحسب الشعبة العامة للذهب، فإن تلك الأسعار تخص الأعيرة فقط قبل احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، التي تختلف من مكان لآخر.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي كان سعر الذهب قد شهد ارتفاعا طفيفا الجمعة الماضية، وهو يتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي، وذلك تأثرًا بتراجع الدولار، حيث ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2% ليستقر عند سعر 1758.41 دولار للأونصة، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1758.30 دولارا.