السفارة اليمنية لـ«الوطن»: فيلم «العملية 9000» وثائقي مهم لتأريخ ثورة اليمن

أشاد بليغ المخلافي، المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة، بالفيلم الوثائقي «العملية 9000.. مصر والثورة اليمنية من 1962 إلى 1967»، الذي يتناول الحرب في اليمن، وتم عرضه أمس الجمعة، على قناة dmc، ببرنامج «عن قرب» للإعلامي أحمد الدريني.

المخلافي: الفيلم يوثق الدور المصري العظيم الذي لعبته مصر في الثورة اليمنية

وأضاف المخلافي في تصريحات لـ«الوطن»: «الحكومة اليمنية تنظر إلى هذا الفيلم على أنه إضافة حقيقية لتوثيق الثورة اليمنية في السادس والعشرين من سبتمبر والدور المصري العظيم الذي لعبته مصر حينها في الثورة اليمنية سواء في شمال اليمن، للقضاء على نظام الإمامة أو في الجنوب، لتحرير جنوب اليمن حينها من الاستعمار البريطاني، والمجهود الرائع الذي بذله الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في دعم استقلال اليمن».

وتابع: «فيلم العملية 9000.. مصر والثورة اليمنية من 1962 إلى 1967 ثري جدًا، وهو من أهم الأفلام التي توثق لتلك المرحلة التي لم توثق بالشكل المنشود، وأقدم جزيل الشكر للشركة المتحدة وكل من ساهم في إنتاج هذا الفيلم الوثائقي المهم»، مشيرًا إلى أن المتحدثين في الفيلم مطّلعون للغاية ومرتبطون بشكل مباشر بالثورة اليمنية وهذا ما جعل الفيلم يروي الكثير من المعلومات المهمة والحقائق.