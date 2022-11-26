أحد المشاركين في حرب اليمن عام 1965: رصدنا عناصر استخبارات أجنبية

قال القبطان وسام حافظ، أحد المشاركين في حرب اليمن، إن مهتمه كانت تأمين ميناء الحديدة الذي كان يعد مصدر إمدادات الجيش المصري واليمني، متابعا: «فوجئت بقائد السرية يطلب مني التوجه لقائد القادة، وأخبرني بأني سأقوم بمهمة عبارة عن القبض على 3 عناصر يمنية منهم قائد القوات البحرية اليمني ومحافظ الحديدة ومدير التسليح اليمني».

وأوضح «حافظ» أنه نفذ العملية وألقى القبض على الـ3 عناصر المطلوبة وسلمهم للقوات المصرية، وتبين أنهم كانوا يعملون كطابور خامس على الجيش اليمني والمصري لصالح الإمام البدر وريث النظام الإمامي.

رصد عناصر من الموساد في اليمن

وأشار القبطان وسام حافظ إلى أنه أثناء القبض عليهم تم رصد عناصر إسرائيلية من الموساد، وباستجوابهم أفادوا بأن مهتمهم مراقبة تحركات الجيش المصري في اليمن وتحليل أدائه، وكان من بينهم أيضا عنصر من المخابرات الأمريكية.

جاء ذلك ضمن فيلم وثائقي عرضه برنامج «عن قرب» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، لرصد تاريخ أزمات اليمن وصراعاتها الداخلية في القرن الماضي.