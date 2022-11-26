مشاركون في حرب اليمن عام 1965 يحكون تفاصيل المعركة: «كنا نعتلي قمم الجبال»

قال اللواء حسن العجيزي، أحد المشاركين في حرب اليمن، إن القوات المصرية كانت تعتلي قمم الجبال، الشاهقة، نظرا لطبيعة الصحراء اليمنية، لافتًا إلى أن مكان القوات كان يجب أن يظل مرتفعًا للسيطرة على أي قوات تحاول التسلل.

ومن جانبه أوضح الرائد عبدالسميع محمد عبدالمطلب، أحد المشاركين في حرب اليمن، أنه شارك في حرب اليمن عام 1965 وكون منطقة دفاعية في نقطة الارتكاز الأمنة، وطلب منه التقدم في المعركة، وكانت هناك قوات موالية للإمام البدر وأخرى موالية للرئيس عبدالله قائد الثورة اليمنية، وكان القوات المصرية في طريقها لمناصرة الثورة اليمينة من أجل اليمن المتحضر الراقي.

جاء ذلك ضمن فيلم وثائقي عرضه برنامج «عن قرب» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، لرصد تاريخ أزمات اليمن وصراعاتها الداخلية في القرن الماضي.