نائبة تدين بيان البرلمان الأوروبي: ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة

أدانت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن حقوق الإنسان في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت حارص، خلال بيان لها، أن ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد شهد اهتماما كبيرا وطفرة غير مسبوقة، وأن طلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني مؤخرًا لتبادل الرؤى والأفكار وجمع المقترحات بشأن حياة المواطنين المصريين خير دليل على ذلك.

سمير: مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الإنجازات التي حدثت في مصر سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى والمدنى، يمكن أهمها هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى.

وتابعت النائبة إيلاريا سمير حارص، أن مصر أطلق العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطن مثل مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة.