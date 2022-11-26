تفاصيل مصرع عامل وإصابة آخرين في حادث تصادم بالبدرشين

لقى عامل مصرعه وأصيب آخرين، في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي دائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس المباحث، يفيد فيه بمصرع عامل 17 سنة، وإصابة شخصين أعلى الطريق الاوسطى، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث بين سيارتين نقل ثلاجة تابعة لشركة أغذية قيادة سائق 35 سنة، مقيم القليوبية، وسيارة أخرى نقل، قيادة سائق 30 سنة، مقيم دهشور دائرة المركز، بصحبته كل من عامل 17 سنة متوفى، إثر إصابته بكسر فى قاع الجمجمة، مبيض محارة 25 سنة، ومقيم البدرشين، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وإصابة طالب 14 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، اصطدمت بالسيارة الثانية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها، وحدوث إصابتهم، تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى البدرشين، والتحفظ على السيارتين، وقائد السيارة الأولى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.