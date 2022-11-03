أمن الجيزة يكشف لغز سرقة 28 ألف جنيه من مطعم شهير.. قبض على المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، لغز سرقة مبلغ مالي من أحد المطاعم، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم ضبط المتهم بالواقعة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه ورد بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، من عمليات النجدة باكتشاف سرقة من داخل أحد المطاعم، دائرة القسم، بالانتقال تم التقابل مع المُبلغ قرر باكتشاف سرقة صندوق حديدي سيف بوكس الخاصة بالمطعم بداخلها مبلغ 28 ألف جنيه، جهاز لاب توب، تابلت، وذلك عند حضورهم لفتح المطعم صباحا حيث رصدت كاميرات المراقبة قيام شخص مجهول يحمل حقيبة ظهر ويرتدي كمامة و«كاب» استولى على المسروقات بأسلوب المغافلة نظرا لعدم وجود أبواب للمطعم.

المتهم شيف بالمطعم

أجهزة الأمن بالجيزة شكلت فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة شيف بالمطعم يبلغ من العمر 35 عاما محل الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حيث إنه على علم بطبيعة المكان ووجود المسروقات بالمطعم عمله في أماكن غير مغلقة وأنه استخدم دراجته النارية في نقل المسروقات إلى مسكنه، وبإرشـاده أمكـن ضبط الدراجة النارية المستخدمة فـي الواقعة والمسروقات بالكامل داخل مسكنه.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فضلا عن عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المواد المخدرة أو من عدمه.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني المتوقع مع المتهم، يقول المحامي والخبير القانوني محمد كساب لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.