«أمن الجيزة» يكشف لغز وفاة سائق توكتوك بأطفيح في ظروف غامضة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تفاصيل وفاة سائق توكتوك بداِئرة مركز شرطة أطفيح في ظروف غامضة، بعدما حضر شقيقه وذكر بمحضره، أن وراء وفاة أخيه، زوجة المتوفي، إذ أخبره قبل وفاته بأيام بأنه يرتاب في أمر زوجته، وأنها تريد أن تنهي حياته.

خلافات عائلية

وأوضحت التحريات الأولية، بعد استدعاء كل من زوجة المتوفي «المشكو في حقها» وأولاده، أنكروا ادعاء شقيق السائق، وقرروا أن المتوفي يعاني من حالة مرضية «روماتيويد بالجسم - حصوة بالمرارة»، وقدموا تقارير طبية بذلك تكشف ادعاء صاحب البلاغ لوجود خلافات عائلية بينهما، وأضافوا أنه حال عودة السائق مساء أمس، كان يشعر بضيق في التنفس مما أدى إلى وفاته بشكل طبيعي، ولا توجد شبهة جنائية في ذلك.

تفاصيل البلاغ

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغ من مركز شرطة إطفيح، بحضور مواطن مقيم - دائرة المركز- قرر وفاة شقيقه 46 سنة سائق توكتوك ومقيم بذات القرية، وأنه يشتبه في وفاته جنائيا ويـتـهم زوجة أخيه بأنها وراء إنهاء حياته بتسميمه.

وبالانتقال ومناظرة الجثة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.