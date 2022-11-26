عمرو الليثي يعلن موعد عزاء عمه: لا أراكم الله مكروها في عزيز

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، موعد إقامة عزاء عمه المنتج وجيه الليثي والذي غيَّبه الموت صباح اليوم.

عمرو الليثي: خالص الشكر لكم جميعا لمشاعركم الصادقة في وفاة عمي

وكتب عمرو الليثي، عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، «خالص الشكر لحضراتكم جميعا لمشاعركم الصادقة في وفاة عمي والعزاء إن شاء الله الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية لا أراكم الله مكروها في عزيز».

نقابة المهن السينمائية تنعى الراحل وجيه الليثي

وكانت نقابة المهن السينمائية، نعت الراحل وجيه الليثي، في بيان لها: «وداعا المنتج الكبير وجيه الليثي، مسيرة عطاء أمضيتها بنبل، حافظت على العلاقات الإنسانية الصادقة وأسهمت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية الكلاسيكية التي سطرت في تاريخ صناعة السينما في مصر والعالم العربي، فجاء استحقاقكم بتكريم مهرجان الإسكندرية 2022، عن مجمل أعمالكم».

من هو وجيه الليثي؟

يذكر أن وجيه الليثي، بدأ مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الأعمال السينمائية، من أبرزها «عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيرة».