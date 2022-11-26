ردم هبوط أرضي بسبب التنقيب عن الآثار في سمنود.. «ابتلع سيارة»

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة سمنود، بالدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح أحد شوارع المدينة الرئيسية بعد هبوط أرضي شديد ناتج عن التنقيب عن الآثار، وتسبب في سقوط سيارة نقل، أثناء مرورها بها، وجرى إعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.

فرض كردون وغلق جزئي

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه جرى ردم وعلاج الهبوط الأرضي فور تلقي بلاغ به وتم إغلاق الشارع جزئيا لحين الانتهاء من معاينة موقوع الهبوط والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الهبوط، مشيرا إلى أنه تم إعادة حركة مرور السيارات بعد الانتهاء من أعمال ردم الهبوط الأرضي.

ندب لجنة هندسية

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وجه بسرعة التعامل مع الانهيار الناتج، وفرض كاردون، وتشيكل لجنة هندسية وفنية لمعاينة ومعالجة الانهيار، حفاظاً على المنشآت والشقق السكنية المجاورة، وأرواح المواطنين.

بداية الواقعة

شهدت مدينة سمنود صباح اليوم انهيار أرضي في أحد الشوارع الرئيسية المجاروة لمستشفى سمنود العام، ومركز الشرطة، وابتلع سيارة بداخله وتوقف الحركة المرورية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.