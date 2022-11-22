سقوط أتوبيس يقل 24 راكبا في هبوط أرضي بالإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة دربالة شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، هبوطا أرضيا بسبب كسر في ماسورة صرف بأحد شوارع المنطقة، ما تسبب في سقوط أتوبيس يقل 24 فردا داخل الهبوط، دون حدوث إصابات أو تلفيات، وتم جرى تحريك الأتوبيس سريعا دون خسائر.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد بكسر ماسورة صرف صحي وحدوث انهيار أرضي تسبب في سقوط أتوبيس يقل 24 شخصا بداخله، في شارع بن سلامة بمنطقة مدخل دربالة.

هبوط أرضي بالإسكندرية

وعلى الفور انتقل رئيس حي المتنزه أول والأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة لموقع البلاغ، وبالمعاينة تبين حدوث كسر خط صرف صحي رقم 5 طرد، وتسبب بانهيار في الأسفلت بعمق حوالي 3 في 4 أمتار وسقوط أتوبيس خاص يحمل 24 راكبًا بالحفرة، وتم انتشاله بلودر الحي.

تسليم الموقع لمقاول لإصلاح الكسر

وقال محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، في تصريحات صحفية، إنه جرى تسليم الموقع لمقاول الصرف الصحي اليوم لإصلاح الكسر، وإخطار مديرية الطرق والنقل لإعادة الشيء لأصله.