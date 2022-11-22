حي المنتزه عن سقوط أتوبيس في هبوط أرضي: «سحبناه وسيولة مرورية في الشارع»

قال اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إن رجال الحي تعاملوا بشكل سريع مع الهبوط الأرضي الذي وقع في منطقة دربالة منذ ساعات قليلة، حيث جرى سحب الاوتوبيس الذي تصادف مروره مع الهبوط الأرضي، بواسطة «لودر» الحي دون وقوع أي إصابات أو تلفيات في الأتوبيس.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحادث وقع في خط قطره 600 ملي للصرف الصحي قديم ما سبب هذا الهبوط الأرضي، لافتا إلى أنه تم إبلاغ شركة الصرف الصحي للتعامل معه في الوقت الراهن.

كردون حول الهبوط الأرضى

أوضح أن الحي فرض كردون حول الهبوط الأرضى مع فتح باقي الشارع بشكل طبيعي وسط سيولة مرورية، دون أي مشكلة، وفور انتهاء شركة الصرف الصحي من التصليحات سيتم إجراء محضر إعادة الشيء لأصله، ورصف مكان الهبوط الأرضي وفتح الشارع بالكامل.

تفاصيل هبوط أرضي بالإسكندرية

كانت غرفة عمليات حي المنتزه أول، ورد لها بلاغا يفيد بكسر ماسورة صرف صحي وحدوث انهيار أرضي تسبب في سقوط أتوبيس يقل 24 شخصا داخله، بشارع بن سلامه بمنطقة مدخل دربالة.

وجرى تسليم الموقع لمقاول الصرف الصحي اليوم لإصلاح الكسر، وإخطار مديرية الطرق والنقل لإعادة الشيء لأصله.