هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية في سمنود بالغربية بسبب تنقيب عن آثار (صور)

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية، انهيار أرضي في أحد الشوارع الرئيسية المجاورة للمستشفى العام، بسبب التنقيب عن الآثار من قبل مجهولين، ما أدى إلى سقوط سيارة نقل ثقيل، وتعطيل حركة المرور.

إخطار بانهيار أرضي

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورد بلاغ من الأهالي، بانهيار أرضي في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، ما أدى إلى سقوط سيارة نقل ثقيل، وتعطيل حركة المرور.

التنقيب عن الآثار

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية والأجهزة التنفيذية، وتم فرض كردون أمني محل الواقعة، وندب لجنة هندسية من مجلس المدينة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام مجهولين بالحفر للتنقيب عن الآثار، وأثناء مرور سيارة نقل ثقيل أعلى الحفر انهارت الحفرة وأدت إلى سقوط السيارة داخلها.

وتم الدفع بأوناش لرفع السيارة، وجار الانتهاء من المعاينة، تمهيدا لإعادة رصف الطرق مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.