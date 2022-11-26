ضبط موظف سابق بتهمة إحداث تلفيات بشاشة ماكينة atm في العجوزة

ألقت مباحث العجوزة القبض على موظف سابق بالتأمينات بتهمة إحداث تلفيات بالشاشة الخاصة بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالتفاصيل

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، يفيد فيه تلاقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود تعدٍ على ماكينة الصرافة البنك الأهلي بشارع 26 يوليو دائرة القسم، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تم التقابل مع مدير الخزينة بالبنك 55 عاما، ومقيم بولاق الدكرور، بتضرره من موظف سابق بالتأمينات 35 عاما، مقيم أرض اللواء دائرة القسم، لقيامه بإحداث تلفيات بالشاشة الخاصة بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك ألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة شعوره بالضيق لعدم صرف راتبه لوجود مديونية عليه للبنك حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموقف القانوني

وحول الموقف عن الإجراءات القانونية التي تجرى مع المتهم، يقول المحامي والخبير القانوني محمد صقر، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، حدد عقوبات التخريب للممتلكات العامة، والتي جاءت كالتالي: «عقوبات تخريب الممتلكات العامة كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».