بولنديون بالغردقة يحتفلون بفوز منتخبهم على السعودية.. بالأغاني والأعلام

يقضي الآلاف من سياح بولندا ليلة سعيدة بفنادق الغردقة لفوز منتخب بلادهم على نظيره السعودية في مباريات كأس العالم 2022 بهدفين مقابل لا شيء والتي تستضيفها قطر حاملين إعلام بلادهم وتلونت الوجوه بأعلام بولندا في فرحة غامرة ورقص وطبل َوتبادل العناق والتهاني وعبروا عن سعادتهم بالانتصار.

مباراة بولندا والسعودية

كشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن آلاف السائحين الذين يحملون الجنسية البولندية يقضون ليلة سعيدة بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة بفوز منتخب بولندا على منتخب السعودية في إطار فعاليات مباريات كأس العالم2022، مؤكدا أن الغردقة استقبلت آلاف السائحين البولنديين وعبر الجميع عن فرحتهم وتلونت الوجوه بأعلام بلادهم واستمرت الاحتفالات ليلا بالرقص والطبل والأغاني.

شاشات لمشاهدة مباريات كأس العالم

وأضاف «عيد» لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت على تجهيز شاشات ضخمة على الشواطئ وحمامات السباحة المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم وإعداد جداول مباريات ونتائج على الشاسات في أجواء تشبه أجواء كأس العالم في قطر لافتا إلى أن ذلك لاقي قبولا وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.