مشاهدة مباريات كأس العالم على شواطئ الغردقة تجذب آلاف السائحين

شهدت فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الأربعاء، وصول آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 104 رحلات طيران سياحية منتظم وشارتر، في حين أعدت الفنادق شاشات على الشواطئ؛ لجذب السياح لمشاهدة مباريات كأس العالم المقامة حاليًا في دولة قطر، في أجواء دافئة تزامنا مع بدء موسم الشتاء في المدن الأوربية.

وصول آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي بمطارات البحر الأحمر، أنه حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن من المقرر، وصول رحلات طيران لمطار الغردقة ومرسى علم، إذ يستقبل مطار الغردقة الدولي 99 رحلة طيران، بينما يستقبل مطار مرسي علم 5 رحلات طيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مشاهدة كأس العالم على الشواطئ

َوأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة ومرسى علم، تشهد ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة، حيث تستقبل عشرات رحلات الطيران يوميا تقل الآلاف من السائحين؛ تزامنا مع بدء مباريات كاس العالم2022 في قطر.

وأكد الخبير، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن الفنادق والمنتجعات السياحية أطلقت دعوة لسائحي العالم لمشاهدة مباريات كاس العالم2022 على الشواطئ في أجواء دافئة، وذلك عبر شاشات ضخمة وعملاقة تم إعدادها خصيصًا لمشاهدة كأس العالم في الغردقة ومرسى علم.