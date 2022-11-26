سياح بولنديون يشاهدون مباراة منتخبهم أمام السعودية من شواطئ الغردقة (صور)

يتابع السائحين البولنديين، مباراة منتخب بولندا مع نظيره السعودي، في في إطارت بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، حاملين أعلام بلادهم، عبر شاشات ضخمة أعدتها الفنادق والمنتجعات السياحية على الشواطئ، لمشاهدة مباريات المونديال، إذ تستضيف الغردقة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة.

مباراة بولند والسعودية

كشف علاء الدين محمود الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن آلاف السائحين من بولندا تشاهد مباراة منتخب بولندا والسعودية، مؤكدا أن الغردقة استقبلت آلاف السائحين البولنديين، ويعتقد أن السياح البولنديين المتواجدين بفنادق الغردقة، تفوق السياح المتواجدين بملعب المباراة في قطر.

السياحة البولندية

وأشار «محمود»، إلى أن السياحة البولندية تتصدر قائمة السياحة الوافدة إلى الغردقة، وتأتي في المركز الثاني بعد السياحة الألمانية، إذ تستقبل الغردقة عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل الآلاف من السائحين يوميا وعلى رأسهم ألمانيا وبولندا.

وأوضح «محمود»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية، أعدت شاشات ضخمة على الشواطئ، لمشاهدة مباريات كأس العالم، ويلقى ذلك قبول وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.