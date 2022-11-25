السياح يشجعون منتخباتهم بكأس العالم من الغردقة.. بالأعلام والأغاني

يتابع الملايين مباريات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر ويشارك فيها 32 منتخبا من جميع دول العالم وتحظى بمشاهدة عالية نظرا للعديد من المفاجآت التي حملتها في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحتفل المشجعون بفرقهم حول العالم، وفي مصر يتواجد آلاف السائحين الأجانب في مدينة الغردقة السياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية، ويتابعون المباريات بحماس شديد آملين أن يفوز منتخب كل منهم بالنسخة الحالية لكأس العالم 2022.

احتفالات الأجانب في مصر

واحتفل السائحون الأجانب في مدينة الغردقة من رواد الفنادق والمنتجعات السياحية بشكل مختلف حيث تحتضن الغردقة آلاف السائحين الأجانب من الدول المشاركة فرقهم في نسخة كأس العالم 2022‪ الحالية بقطر وعلى رأسهم ألمانيا وبولندا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وسويسرا وإنجلترا والبرتغال والدنمارك والذين يتابعو مباريات قربهم عبر شاشات ضخمة على الشواطئ.

شاشات ضخمة على الشواطئ

أوضح محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحتضن آلاف السائحين الأجانب والذين يتابعون مباريات كأس العالم 2022‪ عبر شاشات أعدتها الفنادق على الشواطئ خصيصاً للسائحين وكذلك جدول ونتائج المباريات.

أجواء مباريات كأس العالم 2022

أشار «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات الأجانب في الغردقة شهدت أجواء تشبه أجواء كأس العالم في قطر، إذ حمل السائحون الأجانب أعلام بلادهم بالإضافة إلى تلوينها على وجوههم وتجمع آلاف على شواطئ الغردقة في مواعيد المباريات بزي الفرق وهتافات وأغان لفرقهم مع إطلاق الصافرات وتبادل التهاني.