مصرع 3 أشخاص على الأقل إثر انهيار أرضي في شمال فنزويلا

لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس الاثنين، جراء انهيار أرضي في حي «إل كاستانو» شمال فنزويلا، وقال رئيس البلاد نيكولاس مادورو، إن معلومات أولية تشير إلى أضرار مادية جسيمة جراء الانهيار بالحي الواقع في مدينة «ماراكاي» عاصمة ولاية أراجوا.وأظهرت مشاهد انهيارات طينية، جرفت معها سيارات وأشجارا وصخورا ضخمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس الفنزويلي: تضرر «ولاية أراجوا» بشدة من هذه الأمطار

وتفقد مادورو، منطقة «لاس تيخيرياس» المنكوبة، التي شهدت في وقت سابق، انهيار أرضي، أسفر عن مصرع 54 شخصا، وفقدان 8 آخرون.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفنزويلي، أن أن المنطقة الواقعة بـ«ولاية أراجوا»، منطقة كوارث طبيعية.

Catastrophic flooding after heavy rainfall in Maracay, Aragua#Venezuela pic.twitter.com/MaXJmT18Sc — CNW (@ConflictsW) October 17, 2022

وأشار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى تضرر «ولاية أراجوا» بشدة من هذه الأمطار، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

Ante el desastre lo importante es la humanidad, así lo demostró el Presidente @NicolasMaduro recorriendo por segunda vez Las Tejerías, no existe un lugar donde no se escuche muestras de cariño y solidaridad pic.twitter.com/hoi9iTOcIh — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) October 17, 2022

مادورو: «الرأسمالية» دمرت توازن الكوكب

وأعرب مادورو، عن أن الرأسمالية دمرت توازن الكوكب، كما قال رئيس كوريا الأسبق، فيدل كاسترو، في يونيو 1992 بالبرازيل. وفي عام 2009، قال رئيس فنزويلا الراحل هوجو تشافيز، إن المذنب في تدمير توازن الكوكب من وجهة نظر بيئية، هو الرأسمالية، مضيفا: «فلنغير النظام».