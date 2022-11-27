رئيس منطقة قويسنا الصناعية: المرحلة الرابعة توفر 30 ألف فرصة عمل جديدة

أكد اللواء وليد هلال رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لبدء العمل في المرحلة الرابعة من المنطقة، التي تقدر مساحتها ب 113 فدانا وبها 195 قطعة لإنشاء المصانع تمهيدا لافتتاحها خلال عام، مشيرًا إلى المنطقية الصناعية بقويسنا من أهم القلاع الاقتصادية في محافظة المنوفية وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

195 مصنعا جديدا في المنطقة الصناعية بقويسنا

وأضاف هلال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصانع الجديدة التي سيتم تنفيذها في المرحلة الرابعة والبالغ عددها 195 مصنعا ستوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، فضلا عن الاهتمام بالصناعات المصرية والتصدير للخارج، مشيرا إلى أن كثير من المصانع من بينها مصانع الجلود والأجهزة الكهربائية وغيرهما يتم تصديرها إلى الخارج.

حل مشكلات المنطقة الصناعية بقويسنا

وأشار إلى أن المنطقة كانت تعاني من بعض المشكلات ولكن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تدخل لحل تلك المشكلات مع الجهات المعنية، مؤكداً أن المشروعات الجديدة ستساهم في خلق منافسة وتصنيع منتجات جديدة تحقق استفادة كبيرة وتستطيع مجابهة المنتجات المستوردة.

وأوضح، أن منطقة قويسنا الصناعية تضم أنواعا مختلفة من المصانع التي من بينها الصناعات الدوائية، والغذائية، والبلاستيكية، والكارتون، ومستلزمات طبية، والمستلزمات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، فضلا عن 179 ورشة شبابية للحام والأخشاب وبعض المستلزمات الطبية البسيطة، وتصنيع مواتير ضخ مياه ومواتير ضخ هواء.

وشدد رئيس منطقة قويسنا الصناعية على أن المرحلة الرابعة تقدما كبيرا في مجال الصناعات في محافظة المنوفية، فضلا عن توفير فرص عمل للآلاف من الموظفين والفنين والعمال، مؤكدا أن جميع مسؤولي محافظة المنوفية والمنطقة الصناعية لا يتأخرون عن البحث عن كل ما يخدم المستثمرين بما يحقق مصالح وأهداف الدولة المصرية.