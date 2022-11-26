خريطة انقطاع الكهرباء عن 5 محافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أفاد بيان لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي غدا الأحد، عن 3 محافظات لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات الرئيسية بكل محافظة.

بينما أعلنت شركة كهرباء مصر العليا عن فصل التيار الكهربائي غدا الأحد عن محافظتي سوهاج وقنا للصيانة الدورية.

أسباب فصل التيار الكهربائي غدا

أفادت محافظة قنا بفصل التيار الكهربائي غدا الأحد عن عدة مناطق بالمحافظة استكمالا لأعمال الصيانة الدورية على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي. وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا الأحد من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا بينما كانت أماكن فصل التيار الكهربائي عن شارع الترعة الضمرانية ومنطقة شارع الشيخ هرمل بالساحل ومنطقة الخط السريع مستشفى حميات نجع حمادي ومنطقة شارع التحرير، ومنطقة السلخانة، ومنطقة التخصيصة ومنطقة الشوادر بنجع حمادي.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا

بينما صرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربائي غدا الأحد محددة أماكن فصل التيار الكهربائي عن أكشاك حلقة السمك والمشايخ والصياد، والمشتل، وذلك لإجراء الصيانة بلوحة رقم 1 جرجا والتي تستمر لعدة أيام من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا عن 3 محافظات

بينما أفاد بيان شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية عن محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية وحدد أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الأحد عن دسوق وبيلا وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وعن الزرقا والشعراء والحمام بمحافظة دمياط وعن بلقاس وطلخا والمنصورة والمنزلة بالدقهلية، والقرى التابعة لكل مدينة محددا مواعيد فصل التيار الكهربائي بالمحافظات الثلاث من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.